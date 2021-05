Comune, l'assessore Mattina è indagato e si dimette: al suo posto Cinzia Mantegna

L'ormai ex esponente della Giunta Orlando sarebbe indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti per i servizi sociali. L'addio è stato concordato con il sindaco, che ha già scelto il successore

L'assessore alla Cittadinanza sociale, Giuseppe Mattina, si è dimesso. Il motivo? Mattina, secondo quanto filtra da Palazzo delle Aquile, sarebbe indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sugli appalti per i servizi sociali affidati dal Comune a privati. Venerdì, l'ormai ex assessore ha ricevuto in ufficio la notifica della proroga delle indagini, che sarebbero state avviate in seguito a degli esposti (alcuni dei quali anonimi).

Il sindaco Orlando avrebbe tentato di convincerlo a restare in Giunta, Mattina però è stato irremovibile. Al suo posto, il primo cittadino ha nominato Cinza Mantegna, dirigente del Comune che coordina i Servizi sociali. Un modo per dare continuità al lavoro sin qui svolto dall'assessore dimissionario.

Mattina - iscritto al Pd ma nominato in Giunta come tecnico - ha concordato l'addio con il sindaco, motivando la decisione con l'impossibilità di continuare in serenità il suo incarico.