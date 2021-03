Pascucci (Attiva Sicilia): "Al Comune di Corleone il M5S avalla la nuova giunta?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Doveva essere un governo civico è stata una semplice sostituzione. Oppure è avvenuto l'ingresso del M5S in Giunta? Il sindaco ha evitato di riferire in Consiglio comunale le motivazioni dell'esclusioni dalla Giunta dell'assessore Walter Rà di Fratelli d'Italia e di Luca Gazzara di Forza Italia. Ragioni politiche? Giudizio negativo sul loro operato? Venuto meno il rapporto fiduciario? E' un dovere del sindaco motivare la scelta. Il Sindaco ha scelto il silenzio. Pertanto oggi depositerò un interrogazione al sindaco per chiedere queste motivazioni e nel prossimo consiglio comunale ascolteremo un atto dovuto alla città. Quindi niente governo civico ma una semplice sostituzione di Assessori. Un potenziamento del gruppo Diventerà Bellissima che passa da 1 assessore a 2 ma perde 1 consigliere comunale, un ridimensionamento di Forza Italia da 2 a 1 assessore, l'esclusione dalla Giunta di una forza politica della maggioranza Popolari e Autonomisti, e un nuovo assessore proveniente dal Gruppo Misto dopo l'elezione nelle liste del M5S. In questo quadro il passaggio di due consiglieri dall'opposizione alla maggioranza.

Rimaniamo in attesa di conoscere se il Consigliere di Fratelli d'Italia rimane in Maggioranza o si colloca all'Opposizione. Il passaggio di due consiglieri dall'opposizione alla maggioranza con l'ottenimento di un assessorato è avvenuto con il ruolo politico dell'onorevole Giuseppe Chiazzese esponente ufficiale del M5S di Corleone? Io rimarrò all'Opposizione . Sarà un'Opposizione Costruttiva evidenziando Sempre la giusta radicalità e la forte propositività. Il mio compito , insieme agli altri colleghi o collega di opposizione, è quello di dare voce ai tanti cittadini, associazioni e imprenditori che non condividano l'operato della Giunta comunale del sindaco Nicolosi e dei suoi collaboratori assessori. In pochi in Consiglio comunale a rappresentare i tanti bisogni dei cittadini. Le loro critiche, le loro proteste troveranno il giusto spazio nella sala del Consiglio.

Maurizio Pascucci, capogruppo di Attiva Sicilia