Fibrillazioni nella maggioranza fra Figuccia e Chinnici sull'Irpef: "Contraria ad aumenti", "Li ha votati in Giunta"

Nuove fibrillazioni nella maggioranza. Dopo la presa di posizione di Gianluca Inzerillo, capogruppo di Forza Italia, che è uscito dall'Aula prima della votazione della delibera sull'Irpef, in polemica con il resto della maggioranza, perché non è stata calendarizzata la mozione sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali, è il turno di Sabrina Figuccia.

L'esponente della Lega, sostituita in Giunta dal collega di partito Alessandro Anello, è un'altra degli scontenti della maggioranza. "Ieri, ho deciso di far mancare il mio voto in Consiglio comunale perché, in assenza di una programmazione chiara da parte dell'amministrazione, - ha spiegato in una nota il presidente della terza commissione e capogruppo del Carroccio in Consiglio - non ho voluto dare il mio avallo ad una scelta che sembra andare nella direzione di un progressivo aumento delle tasse a danno dei soliti cittadini onesti, che pagano. Questa scelta, se confermata, sarebbe sbagliata e controproducente, anche perché non supportata da servizi all'altezza della quinta città d'Italia".

"La decisione del Consiglio comunale di approvare l’aumento dell’addizionale Irpef, in questo particolare momento di crisi economica, - ha aggiunto - rischia di provocare più danni che benefici anche per il Comune, soprattutto perché i cittadini si chiederanno i motivi per i quali pagare di più quando i servizi resi - raccolta dei rifiuti, manutenzione di strade e marciapiedi, illuminazione pubblica - sono sempre più precari e lontani da un livello accettabile. Come se non bastasse, adesso c’è pure il rischio di aumentare anche la Tari, l’imposta sui rifiuti, dopo la richiesta della Rap di nuovi finanziamenti per la propria sopravvivenza: insomma, le tasse aumentano a dismisura senza che la qualità di servizi migliori".

A stretto giro è arrivata la risposta di Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, schieramento politico espressione diretta del sindaco Lagalla. "Spiace constatare che il capogruppo di un partito che fa parte della coalizione di maggioranza stia vivendo un momento di temporanea amnesia. Si tratta infatti della stessa persona che nei mesi precedenti faceva parte della Giunta comunale e che ha votato l’addizionale dell’Irpef che, giova comunque ricordare, impatterà in bassissima percentuale sui contribuenti, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale. Senza dimenticare che la nuova addizionale Irpef si è resa necessaria per la firma del Piano di riequilibrio e del Patto con lo Stato che l’amministrazione ha firmato per rimettere in piedi il Comune e ridargli agibilità finanziaria e capacità di spesa, in modo da risollevare gli standard dei servizi alla città".