Comune, confermato per un altro anno il contratto con Amg: "Ora più efficienza e riduzione dei costi"

La Giunta comunale conferma fino a dicembre 2023 l'applicazione del contratto di servizio con Amg Energia "agli stessi patti e condizioni già vigenti", ma chiede alla partecipata un cambio di rotta che vada nella "direzione della sostenibilità, dell'efficienza e della riduzione dei costi". In precedenza il sindaco, Roberto Lagalla, aveva nominato il vicepresidente Domenico Macchiarella amministratore unico di Amg Energia per 3 mesi, giusto il tempo di concludere le pratiche del bilancio.

Sarà un tavolo tecnico fra il Comune e l'Amg ad attuare gli interventi necessari "per l'innovazione dei processi di transizione energetica". E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che punta al rilancio della società abbattendo però le spese e quindi i costi del contratto di servizio.

Come? Innanzitutto "verificando tutte le possibili e migliori alternative di mercato per la manutenzione degli impianti di illuminazione e dei semafori" ma anche, si legge in una nota, "elaborando un insieme di servizi di gestione e manutenzione degli impianti in regime di global service, includendo il compito di avviare la procedura per la possibile attivazione di un partenariato pubblico-privato finalizzato alla riduzione dei costi energetici del Comune e alla possibilità di produrre titoli di efficienza energetica (i cosiddetti certificati bianchi) determinando un modello gestionale innovativo e competitivo".

Ad imporlo è "l'attuale contesto internazionale di crisi energetica, che ha determinato un costante incremento dei costi delle risorse energetiche e, pertanto, richiede una attenta e diversa valutazione delle tecnologie e delle modalità della fornitura dei servizi elettrici e del gas".

“Il nuovo e necessario scenario della transizione energetica - dichiara Maurizio Carta, assessore con delega alla Transizione energetica - impone di valutare i costi e i benefici del contratto di servizio di Amg Energia in un’ottica complessiva di riduzione dei consumi, contenimento dei costi manutentivi e incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzando il cospicuo patrimonio comunale di edifici e infrastrutture che potrebbero fornire un surplus energetico trasformabile in surplus finanziario. L’Amg può essere sempre di più un partner strategico del Comune, ma anche degli operatori privati, per costituire il maggior numero di comunità energetiche che rendano il più possibile i quartieri di Palermo capaci di produrre energia da fonti rinnovabili, concorrendo alla più generale innovazione urbana.”

Il sindaco Roberto Lagalla si dichiara molto soddisfatto di questo atto di governo che "innova profondamente il modello gestionale e aziendale del rapporto con le partecipate, stimolandole a essere sempre di più partner efficienti e competitivi sul mercato di riferimento, capaci di agire come attori privilegiati nell’erogazione dei servizi pubblici locali poiché più convenienti, tempestivi, innovativi e sostenibili dal punto di vista economico-finanziario, e non più per obsolete relazioni di semplice prossimità o consuetudine. Le partecipate devono essere un propulsore della qualità dei servizi comunali e non più un’insopportabile zavorra".

Il vicesindaco Carolina Varchi dichiara che "è intendimento di questa amministrazione pianificare nuovi obiettivi strategici per le proprie società partecipate, avendo quale interesse preminente il diritto dei cittadini all’erogazione continua, costante e di elevato standard di tutti i servizi gestiti. Questa delibera è un ulteriore passo in questa direzione".