L'annuncio di Alotta e Zacco: "L'assessore Figuccia istituirà la Consulta dello Sport"

"Questa mattina i presidenti della quinta e della sesta commissione consiliare, Salvo Alotta e Ottavio Zacco, hanno riunito i componenti, insieme all’assessore Sabrina Figuccia e al presidente regionale del Coni Sergio D’Antoni, per concordare e avviare una serie di azioni relative alla gestione degli impianti sportivi e delle risorse da impiegarvi, e per confrontarsi su vari temi relativi allo sport. Nei prossimi giorni l'assessore, in attuazione del regolamento vigente, istituirà la Consulta dello Sport per definire criteri e pianificare percorsi. Tante le ipotesi in campo, dalla gestione sociale alla ripresa dei criteri previsti dalla legge regionale 8/78". Lo dichiarano Salvo Alotta e Ottavio Zacco, rispetivamente presidenti della commissione Sport e Attività produttive.