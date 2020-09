Consiglio comunale, Paolo Caracausi aderisce a Italia Viva

"Il partito di Matteo Renzi continua a crescere. Il consigliere comunale di Palermo, Paolo Caracausi aderisce a Italia Viva”. Lo annunciano Francesco Scoma, deputato dell’ufficio di presidenza della Camera e il capogruppo di Italia Viva al Comune di Palermo, Dario Chinnici.

Caracausi lascia così il gruppo Avanti Insieme."Paolo ha aderito con entusiasmo al progetto riformista di Italia Viva nato per garantire a tutti i cittadini il diritto al futuro. Le tante adesioni di queste settimane dimostrano che Italia Viva sa ben rappresentare un'idea di futuro, valorizzare il merito, l'impegno e il coraggio. Siamo e saremo sempre di più un riferimento per gli italiani, dimostrando con programmi concreti e scelte giuste di saper ben governare anche a livello locale. Siamo felici e orgogliosi della sua scelta perché potrà proseguire la sua esperienza amministrativa, nella squadra sempre più numerosa di Italia Viva, con più determinazione per dare voce ai bisogni dei palermitani”, concludono.