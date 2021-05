Sala delle Lapidi approva il regolamento beni confiscati, Sala: "Li restituiamo alla comunità"

Via libera del Consiglio comunale al regolamento sui beni confiscati. Il documento è stato approvato con 27 favorevoli e un astenuto, nessun contrario. Nelle scorse settimane, diverse associazioni e sindacati avevano scritto una nota congiunta al Consiglio proprio per sollecitare l'approvazione del provvedimento, la cui discussione era stata avviata a dicembre per poi arenarsi.

"Si tratta di un risultato importante e molto significativo - sottolinea l'assessore al Patrimonio, Toni Sala - che arriva quasi alla vigilia del 29esimo anniversario della strage di Capaci. Non c’era modo migliore di rendere omaggio alla memoria delle vittime di mafia che approvare un regolamento che consentirà di gestire al meglio i beni sottratti alla criminalità organizzata, restituendoli così alla collettività. L’assegnazione dei primi nove terreni confiscati, frutto di un bando emanato l’anno scorso, è stato solo il primo passo di un processo virtuoso che continuerà con l’assegnazione di ville, magazzini e appartamenti”.

Per i consiglieri comunali di Italia Viva Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa e Salvatore Orlando "il Consiglio ha dato ulteriore prova di maturità e senso di responsabilità, celebrando nel migliore dei modi il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro di cui domenica ricorrerà l'anniversario. Chiediamo all'amministrazione di renderlo efficace in tempi rapidi, cosiì da procedere speditamente con le assegnazioni a fini sociali".

Fuori da Palazzo delle Aquile soddisfazione per l'approvazione del regolamento è espressa da Claudio Fava, presidente della Commissione antimafia dell’Ars, che chiede però "maggiore sforzo per garantire partecipazione e coinvolgimento degli enti. Nei prossimi giorni la commissione antimafia concluderà la stesura di una proposta di legge regionale sulla materia - continua Fava - che contribuirà a rendere effettivo lo spirito della legge Rognoni-La Torre. In quest’ottica prevediamo un sempre maggiore coinvolgimento delle associazioni e degli enti come condizione indispensabile per facilitare il riutilizzo dei beni confiscati".