Falsi nei bilanci, le opposizioni vogliono le dimissioni di Orlando: riprende quota la mozione di sfiducia

L'accusa di "falso materiale in atto pubblico" contestata dalla Procura al sindaco Leoluca Orlando e a 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area del Comune, che avrebbero redatto i bilanci con dati falsi ed entrate sovrastimate, provoca un vero e proprio terremoto politico a Palazzo delle Aquile.

Le opposizioni chiedono le immediate dimissioni del sindaco e in alternativa riprende quota la mozione di sfiducia. Mai come adesso la posizione di Orlando è in bilico: da un lato l'inchiesta penale in corso, che naturalmente seguirà il suo iter giudiziario; dall'altro l'assalto del Consiglio, dove potrebbe essere discussa la seconda mozione di sfiducia di questa sindacatura. Stavolta però, rispetto a quella respinta nel settembre 2020, in un mutato quadro politico-amministrativo: il Comune infatti è in piena procedura di pre-dissesto e fra circa sette mesi si terranno le elezioni. L'esperienza di Orlando alla guida di Palazzo delle Aquile, al secondo mandato (quindi non più ricandidabile), sta volgendo al termine tra mille difficoltà e l'inchiesta in corso sui bilanci dal 2016 al 2019 (che secondo l'accusa si baserebbero su entrare e uscite non veritiere) senza dubbio rende più complicato il percorso del sindaco e della sua Giunta.

In tanti si domandano cosa succederà adesso, con il sindaco nel mirino della Procura e il Comune nel pieno di una crisi economica senza precedenti che ha finora impedito l'approvazione del bilancio di previsione 2021. All'appello mancano 80 milioni di euro (salvo che il buco non sia più grande) e senza un intervento del governo nazionale l'amministrazione non è nelle condizioni di chiudere i conti.

Conti che negli scorsi anni - dal 2016 al 2019 - Palazzo delle Aquile, secondo la Procura, avrebbe chiuso falsificando i numeri delle entrate e delle uscite. Un'accusa pensantissima che, se dovesse essere confermata, potrebbe costituire un vulnus avendo il Consiglio approvato degli atti "viziati" da presunte irregolarità e inoltre ribalterebbe lo storytelling portato avanti dal sindaco in questi suoi due ultimi mandati: quello cioè di un Comune preso sull'orlo del dissesto dopo l'esperienza di Diego Cammarata e messo in sicurezza. "Niente di tutto ciò" dice il consigliere comunale Ugo Forello, che assieme alla collega del gruppo Oso Giulia Argiroffi, carte alla mano, ha evidenziato "irregolarità nella formazione del bilancio e dei rendiconti, affermando che per anni il Comune avesse mantenuto un tenore di vita superiore alle sue possibilità. E' un terremoto politico e giudiziario senza precedenti".

"Non è il momento di esprimere giudizi sull'indagine penale in corso; esprimiamo fiducia nella magistratura e ci ispiriamo al principio della presunzione di innocenza" prosegue Forello, spostando l'attenzione su un tema politico: "Il diffuso sistema di irregolarità con cui il sindaco ha gestito gli aspetti economici-finanziari della città ha minato in radice la fiducia che il Consiglio e i cittadini riponevano sull'amministrazione attiva. A maggior ragione in un momento in cui il Comune attraversa una gravissima crisi economica e dovrà a breve decidere se adottare un piano di riequilibrio o dichiarare il dissesto".

Da qui la richiesta di "immediate dimissioni del sindaco affinché si possa aprire un periodo di commissariamento della città e intraprendere un percorso fondato sulla trasparenza e legalità". Se Orlando non dovesse fare passi indietro - tra fonti di Palazzo delle Aquile c'è chi giura che il sindaco non si dimetterà - secondo Forello "dovrà essere il Consiglio comunale a votare la sfiducia già la prossima settimana, senza nessun tentennamento e senza perdere ulteriore tempo".

Preme sulla mozione di sfiducia anche la Lega, con i consiglieri Igor Gelarda e Marianna Caronia: "Quella sfiducia che abbiamo promosso da mesi e che finora ha raccolto una decina di firme è la cartina al tornasole di come qualcuno a Palermo abbia fatto opposizione solo a parole. Oggi più di prima, e in maniera definitva, non ci possono più essere mezze misure. O si è con Palermo o si è con Orlando. O si firma e si vota la sfiducia o si è contro la città". Il leader della Lega Matteo Salvini, domani a Palermo per incontrare cittadini e dirigenti, su Twitter aggiunge: "Prima del voto va a manifestare con la Cgil, appena dopo il voto viene indagato. Che stranezze a sinistra… Orlando? A casa".

Fabrizio Ferrandelli (+Europa) stamattina chiederà la convocazione di un Consiglio comunale urgente per fare chiarezza sull'inchiesta che ha travolto il primo cittadino. "Nel solco del garantismo, in attesa che il sindaco chiarisca nelle opportune sedi, ritengo tuttavia necessarie le sue dimissioni per consentire al Consiglio comunale e a un commissario di poter agire senza il rischio di possibili condizionamenti svolgendo tutte le attività necessarie a un Comune che già vive una fase delicata di riequilibrio di bilancio. La vicenda diventa ancora più urgente, rafforzando i dubbi da me espressi in più sedi anche istituzionali in questi cinque anni, in vista dell'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche, che potrebbe rivelarsi insostenibile".

In attesa di avere un quadro completo sull'orientamento dei gruppi consiliari, fuori dal Palazzo c'è chi spara ad alzo zero. Si tratta di Stefano Santoro (Fratelli d'Italia), che si rivolge "a quei consiglieri comunali che hanno sostenuto fino ad oggi Orlando: abbiate un sussulto di dignità e amore per la città, sottoscrivendo la mozione di sfiducia. Orlando va sfiduciato entro dicembre, poi non sarà più possibile perché la legge esclude la sfiducia negli ultimi sei mesi prima delle elezioni comunali. Così i cittadini potrebbero votare ad aprile 2022, cancellando il ricordo di Orlando e dell’orlandismo".