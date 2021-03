Bagheria, cambiano gli assetti in Giunta: un nuovo ingresso e deleghe riassegnate

Rimpasto al Comune di Bagheria. Il sindaco Filippo Maria Tripoli ha ufficializzato l'ingresso in Giunta di Giuseppe Tripoli e rimodulato l'assegnazione delle deleghe. Riconfermati Daniele Vella (che continuerà a rivestire la carica di vicesindaco), Brigida Alaimo, Angelo Barone, Massimo Cirano, Maurizio Lo Galbo ed Emanuele Tornatore.

All'assessore Alaimo spetterà occuparsi di Contenzioso e servizi legali, Suap, Turismo, Partecipate, Urbanistica e Decentramento; Angelo Barone si occuperà di Lavori pubblici, Servizio idrico e Servizi cimiteriali, Massimo Cirano continuerà a occuparsi di Decoro urbano e Verde, Protezione civile, Pubblica illuminazione e Ambiente ed energia. Lo Sport, lo Spettacolo, la Pubblica Istruzione e l'Edilizia scolastica insieme alla Legalità saranno coordinate da Maurizio Lo Galbo mentre Emanuele Tornatore continuerà a occuparsi di Politiche giovanili e Famiglia, Rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni, Periferie, mentre le Politiche sociali diventano Politiche socio sanitarie.

Il vicesindaco Vella manterrà Bilancio e tributi, Beni e attività culturali, Patrimonio e Beni confiscati. Al neo assessore Giuseppe Tripoli spetterà occuparsi di Polizia municipale, Randagismo e Servizio rifiuti. Il sindaco ha mantenuto per sé le deleghe al Personale, alla Programmazione e alla Digitalizzazione e Innovazione.

"A chi si è domandato perché azzerare per poi riconfermare, rispondo che era necessaria una riflessione con i gruppi politici della coalizione - ha spiegato il primo cittadino - molti pensano che le Giunte si azzerino quando nel cose vanno male. A Bagheria, forse unico volta, abbiamo azzerato per un confronto di due settimane, serrato, e per confermare che questo gruppo civico ha lavorato bene e può continuare a far ancora meglio in una coalizione che è comunque eterogenea".

Dopo il giuramento degli assessori, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di tutte le vittim del Covid (85 i decessi registrati a Bagheria).