Bagheria, dai servizi demografici agli affari legali del Comune: il nuovo direttore è Alessia Meli

Ha firmato oggi il contratto di lavoro con il Comune di Bagheria il nuovo dirigente della Direzione I Affari Generali Risorse Umane - Servizi Demografici e Affari Legali. Si tratta dell’avvocata Alessia Meli che recentemente ha superato il concorso per dirigente amministrativo al Comune di Bagheria a tempo pieno e indeterminato con brillanti risultati: si è classificata prima in graduatoria riportando il massimo del punteggio, sia alla prova scritta che a quella orale.

Oggi la neo dirigente, che prenderà servizio il 1° dicembre, ha incontrato il segretario comunale, la dottoressa Daniela Maria Amato che è stata presidente d'esame al concorso, il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli e l'assessore al Personale Giusy Chiello. Laureata in Giurisprudenza, l'avvocato Meli, vanta un'esperienza sia nel settore privato, lavorando in studi legali sia nella pubblica amministrazione.

Laureata con 110 e lode in giurisprudenza, terza classificata all'esame di abilitazione per avvocato, ha conseguito un master di II livello in Diritto delle pubbliche amministrazioni presso l'università degli studi di Palermo, ha esercitato per 13 anni la libera professione come avvocato penalista, è stata per due anni Esperto del sindaco di Monreale in discipline giuridico amministrative e due anni funzionario avvocato presso l'acquedotto consortile Biviere dove ricopre la carica di vice direttore e responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'avvocato Meli ha anche superato le prove del concorso per segretario comunale presso il Ministero dell'Interno e oggi approda a Bagheria con gli auguri per un proficuo lavo da parte del segretario Amato e dell'amministrazione comunale tutta. "L'assunzione dell'avvocato Meli, alla quale diamo il benvenuto, rientra nel piano delle assunzioni previste sia per il personale che per la dirigenza, riorganizzato dal segretario generale secondo tutte le necessarie procedure - dice il sindaco Tripoli -. Ad oggi sono stati assunti tre dirigenti, il comandante della polizia municipale, il dirigente dei lavori pubblici e adesso la dirigente della direzione Affari generali. Nel 2024 assumeremo anche un dirigente contabile per offrire servizi sempre più efficienti ed efficaci ai cittadini".