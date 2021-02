Comune, avvicendamento tra i 5 Stelle: Lo Monaco nuovo capogruppo

Così come previsto dalle regole del Movimento 5 Stelle, che prevedono la rotazione delle cariche pubbliche ricoperte in seno al Consiglio

comunale, da oggi il consigliere Rosalia Viviana Lo Monaco subentra al consigliere Antonino Randazzo nel ruolo di capogruppo.

"Da oggi - dichiara Viviana Lo Monaco - avrò l'onore di condurre il gruppo sino alla fine di questa consiliatura, che per ognuno di noi eletti nel 2017 nella lista M5S a Sala delle Lapidi è stata la prima esperienza politica. Sono grata a tutti i colleghi che mi hanno preceduto nel ruolo di Capogruppo, che per noi rappresenta un'opportunità di crescita nella capacità di ascolto e di sintesi, e non certo un trofeo da esibire. Continueremo a svolgere con impegno il nostro ruolo all'interno delle istituzioni, valutando l’opportunità di sostenere o respingere gli atti proposti dall'Amministrazione nell'unico interesse della città. Grazie all'incessante dialogo con i cittadini attivi e con i portavoce che ci rappresentano e supportano nelle circoscrizioni, porteremo avanti l'attività di monitoraggio sul territorio, promuovendo tutte quelle proposte e attività utili per la collettività".

"Faccio il mio personale in bocca al lupo alla collega - afferma il capogruppo uscente, Antonino Randazzo - ribadendo l'importanza di un principio di rotazione delle cariche cui noi del M5S ci fregiamo di attenerci e che offre a tutti la possibilità di svolgere una significativa esperienza. Il Gruppo continuerà a lavorare in modo compatto, come ha fatto negli ultimi anni, ponendo al centro la nostra città".