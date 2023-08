VIDEO | Raddoppio degli stipendi a sindaco e assessori, Lagalla: "C'è chi grida allo scandalo ma intasca i soldi"

Il primo cittadino replica così agli attacchi sull'aumento delle indennità: "Ogni occasione è buona per fare polemiche, ciò che è previsto dalla legge è legittimo. No a terrorismo politico. Noi ultimi in Italia ad adeguarci ad una norma nazionale di due anni fa, lo abbiamo fatto dopo aver appianato i conti"