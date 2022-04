Lo Stato assegna 68 milioni al Comune, Forello e Argiroffi: "La Giunta li usi per evitare il raddoppio dell'Irpef"

C'è un decreto del ministero dell'Interno, di concerto con quello dell'Economia, datato 29 marzo, che per l'anno 2022 assegna a Palermo circa 68 milioni di euro: soldi destinati prioritariamente - ma non esclusivamente - alla riduzione del disavanzo che, secondo i consiglieri Ugo Forello e Giulia Argiroffi (gruppo Oso), il Comune potrebbe utilizzare per evitare il raddoppio dell'Irpef.

La proposta arriva a due giorni dalla bocciatura a Sala delle Lapidi della delibera sull'aumento dell'Irpef ed è indirizzata all'amministrazione Orlando, che viene invitata a ripresentare un nuovo atto.

"Attualmente - spiega Forello - ai contribuenti palermitani viene applicata un'aliquota Irpef dello 0,8 per mille. Anziché raddoppiarla, con questi fondi, previsti dall'articolo 1 comma 565 della finanziaria statale, si potrebbe al massimo alzarla all'1 per mille. Un aumento più accettabile (16 milioni e non più 50), che in Aula potrebbe essere accettata da più forze politiche. Ci domandiamo perché il sindaco e la Giunta non abbiano fatto cenno a queste risorse, visto che il decreto risale al 29 marzo scorso".

Non è dato sapere se la Giunta abbia chiesto la restituzione dell'atto (poi bocciato dal Consiglio) dopo aver avuto contezza di questi fondi. E comunque dirlo apertamente sarebbe stata una marcia indietro non da poco per il sindaco Orlando, che sul raddoppio dell'Irpef aveva costruito (assieme al segretario generale Le Donne) il piano di riequilibrio. Per approvare in Consiglio una modifica delle aliquote Irpef il termine ultimo è fissato al 31 maggio prossimo.

Prima di questa data quindi la Giunta dovrebbe portare in Consiglio una nuova proposta di delibera. "Non saremo noi a farlo con un'iniziativa consiliare - precisa Forello - perché mai voteremo un aumento delle tasse. Tuttavia il sindaco dovrebbe ringraziare il Consiglio per aver scongiurato un salasso ai palermitani. I fatti ci dimostrano che avevamo ragione e che, contrariamente a quanto paventato da Orlando, ora non ci sarà nessun dissesto". I problemi però non sono finiti qui per il Comune: c'è un 2023 tutto in salita e un 2021 non ancora archiviato: la Giunta infatti non ha presentato il bilancio di previsione dello scorso anno, "benchè il Comune abbia ricevuto dallo Stato 240 milioni per il 2021 e 220 milioni l'anno prima".

A dirlo è sempre Forello, secondo cui invece "la partita sul 2023, per il quale sono disponibili 22 milioni, dovrebbe essere rimandata alla prossima amministrazione. Non sarebbe corretto che lo facesse il sindaco uscente. Auspichiamo che si trovino altre fonti di finanziamento, perché il peggio deve ancora venire. Orlando lascia infatti un'eredità pesante, che emergerà nei prossimi mesi e anni. Lui un risultato comunque lo ha raggiunto: voleva che il Comune non andasse in dissesto durante il suo mandato e così sarà. Palazzo delle Aquile, pur essendo in dissesto funzionale, non fallirà. C'è una legge che lo impedisce e ora ci sono pure questi 68 milioni, che renderebbero meno amara la pillola per i palermitani". In base ai calcoli effettuati, se la Giunta dovesse avallare la proposta di Forello e Argiroffi - ovvero aumento dell'Irpef dallo 0,8 all'1 per mille - una famiglia con un reddito di 30 mila euro pagherebbe 315 euro contro gli attuali 240 euro annui. Con il raddoppio invece la cifra schizzerebbe a 480 euro all'anno.

"Questi dati - conclude Argiroffi - ci sono stati confermati dal ragioneriere generale, che abbiamo incontrato dopo la bocciatura della delibera. Invece, né Orlando né Marino hanno fatto qualcosa. Che si diano una mossa adesso, visto che i tempi sono strettissimi. Pensino per una volta al bene di Palermo, anziché dedicarsi alla campagna elettorale di Franco Miceli e portare avanti piani basati su dati falsificati".