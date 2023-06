Attività estive per bambini, opposizioni contro il bando del Comune: "Troppe anomalie, va ritirato"

Le opposizioni in Consiglio chiedono il ritiro in autotutela del bando per le attività estive ricreative da parte di soggetti del Terzo settore, rivolte a bambini e ragazzi di età comprese tra i 3 e i 14 anni, emanato ieri dall'amministrazione comunale.

Durante la seduta di oggi - nel corso della quale gli inquilini di Sala delle Lapidi hanno modificato il regolamento sul funzionamento delle circoscrizioni, stabilendo che i parlamentini di quartiere non si possono convocare nei giorni festivi e prefestivi - Progetto Palermo, Partito democratico, Movimento 5 Stelle e gruppo Misto hanno contestato "la discrezionalità politica sulla valutazione dei progetti". Sotto accusa la "lettera di condivisione da parte dei presidenti di circoscrizione quale requisito obbligatorio di partecipazione".

"Una richiesta che in assenza di qualsiasi coinvolgimento dei Consigli di circoscrizione né di alcuna programmazione, si trasforma di fatto in un sostegno meramente politico e di parte a cui dovrebbero sottostare tutti i candidati. Di fatto un parere politico per essere ammessi alla selezione. Così viene istituzionalizzata la raccomandazione" afferma Mariangela Di Gangi (Progetto Palermo), che nel suo intervento ha messo in fila altre potenziali anomalie come "i tempi strettissimi per la presentazione delle offerte (solo 10 giorni), senza indicare chiari obiettivi educativi-aggregativi, né elementi di valutazione qualitativa, imponendo appunto una divisione iniqua territoriale fra le circoscrizioni, né prevedendo contributi aggiuntivi per il supporto e l'inclusione di bambini e bambine con disabilità".

Quanto basta, secondo i consiglieri Massimo Giaconia, Alberto Mangano, Carmelo Miceli, Rosario Arcoleo, Giuseppe Lupo e Fabio Giambrone, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo, Mariangela Di Gangi, Teresa Piccione e Concetta Amella affinché "l'avviso venga ritirato in autotutela dalla dirigenza comunale per evitare ua valanga di ricorsi che andrebbero a bloccare proprio le attività estiva per i bambini: una beffa, oltre il probabile danno economico. Non possono essere i bambini a pagare del colpe del pressappochismo".