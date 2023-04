Approvato regolamento Beni comuni, Pd: "Finalmente rigenerazione sociale e urbana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palermo ha finalmente il Regolamento sui Beni Comuni . Oggi il Consiglio comunale lo ha approvato all’unanimità dopo un’ attesa durata anni. L’atto era stato presentato già nella passata Consiliatura ma non era mai pervenuto al voto.“Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione di questo Regolamento che da ai cittadini palermitani la possibilità di cogestire spazi e di partecipare alla rigenerazione sociale e urbana della nostra Città con idee e progetti che partono dal basso e trovano accoglimento e partnership nell’Amministrazione. Plaudiamo al metodo perseguito che ha visto collaborare tutto il Consiglio per individuare regole democratiche condivise per la regolamentazione di un’importante settore qual è quello dei beni comuni”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri del Partito democratico, Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo e Teresa Piccione.