Contrasto all'evasione fiscale, approvato il nuovo regolamento: "Così puniamo i furbetti"

Con 18 voti a favore e 2 astenuti, il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la lotta all'evasione fiscale.

"Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza - dice Toni Sala, componente della commissione Bilancio - il cui iter era iniziato ben prima della pandemia, ma che proprio il Covid ha reso ormai impellente. Il Comune di Palermo non riesce a incassare i propri tributi e a fare una seria lotta all'evasione e il risultato è il ricorso a onerose anticipazioni di cassa, che ormai però è giunta al limite, e l'appostamento di ingenti risorse nel Fondo crediti di dubbia esigibilità; la crisi che viviamo ha messo ancora più in difficoltà gli enti locali e dobbiamo pensare al futuro, a quando la pandemia sarà passata e dovremo tornare a una vita normale".

"Grazie agli emendamenti approvati - continua Sala - abbiamo posticipato l'entrata in vigore del regolamento e innalzato da 100 a 1000 euro la soglia oltre la quale fare scattare le sanzioni: per garantire servizi efficienti e tutelare le fasce più deboli, non possiamo tollerare un tasso di evasione che si avvicina a quasi un terzo del totale. È necessario andare incontro a chi ha sempre pagato, ma allo stesso tempo punire i furbetti che si illudono di poterla fare franca a spese dei contribuenti onesti sancendo chiare regole post-Covid, quando non sarà più possibile fare operazioni contabili che comprano gli ammanchi. A questo bisogna però aggiungere anche la sostituzione di Riscossione Sicilia che si è dimostrata incapace di svolgere il ruolo di esattore, affidandosi ad altri soggetti".