Il Comune tende una mano alle società sportive: più aiuti e sponsorizzazioni

La Giunta comunale sta lavorando con gli uffici, su input del sindaco Orlando, alla predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre al Consiglio per quanto riguarda le diverse forme di sostegno allo sport di eccellenza in città, sia tramite una revisione del contributo partecipativo per le società di vertice sia per quanto riguarda il sistema della sponsorizzazione. Lo si apprende da una nota di Palazzo delle Aquile.

"Per le squadre che militano nella massima serie del proprio sport - chiarisce il sindaco Leoluca Orlando - sarà in ogni caso confermato il percorso e il supporto degli anni scorsi. In particolare, contiamo di poter ampliare il contributo per le società palermitane di vertice che non militano in massima serie, mentre vogliamo che sia più facile dare sponsorizzazioni, ovviamente incompatibili col contributo partecipativo. La nostra speranza è che l'obiettivo, che speriamo sia condiviso del Consiglio comunale, sia raggiunto entro settembre".