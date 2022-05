Prizzi, candidatura a sindaco: Davide Grassedonio fa un passo indietro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A poche ore dalla presentazione della lista per le amministrative di Prizzi, il giovane Davide Grassedonio fa un passo indietro alla candidatura di Sindaco. È così che scrive un post sulla sua pagina Facebook “Carissimi concittadini, la vita è bella perché non è mai scontata e perché si presenta sempre con strade nuove e inedite da percorrere. Sapete tutti che si stava lavorando alla formazione di una lista che sostenesse la mia candidatura a sindaco, con la lista “UNITI E LIBERI PER PRIZZI”. Una lista rappresentativa della società civile con cui avevamo lavorato da parecchio tempo. Ho deciso, d’accordo con gli amici, di rinunciare alla candidatura di sindaco e fare un passo indietro. Quindi per il bene di tutti, i passi indietro vanno fatti da tutti, se si ha l’obiettivo di vincere e sconfiggere l’amministrazione attuale. Altrimenti tutto rimane invariato. Superate le divisioni con senso di responsabilità abbiamo trovato le soluzioni condivise. Il mio desiderio di impegnarmi per Prizzi è sempre maggiore, anzi, spero di poter essere utile e di avere un ruolo chiave nella prossima amministrazione per potermi prendere cura del mio paese come ho sempre fatto. Dopo giorni di incontri con altre compagini politiche ho deciso di ritirare la mia candidatura e dare spazio al confronto con responsabilità e dignità. Abbiamo pensato che dovevamo fare il massimo, la politica è solo uno degli strumenti per migliorare la nostra società, ma non è l’unico. Ringrazio tutta la mia famiglia, tutti i miei candidati che sostenevano la mia candidatura e tutti i miei amici che mi hanno sostenuto e continuano a farlo ogni giorno. E anche tutte le persone di Prizzi e fuori Prizzi che mi conoscono e che mi hanno inviato tantissimi messaggi di stima. Ora non mi resta che fissare lo sguardo verso il Futuro, per una Prizzi migliore, con tanto orgoglio e tanto entusiasmo….. Con profonda stima Davide”.