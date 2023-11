Teatri, la Regione dopo il caso Nakajima: "Finanziamenti solo a chi stila regolamento sugli eventi"

Finanziamenti agli enti gestori dei teatri di proprietà pubblica solo se c'è un regolamento che stabilisca quali eventi possano essere realizzati con l'obiettivo di "tutelare il decoro" e "la compatibilità con le finalità culturali e artistiche". E' in sintesi quanto prevede un comma di un articolo della manovra varata dal governo Schifani.

La norma, all'interno del ddl che dovrà passare l'esame dell'Ars, arriva pochi giorni dopo la polemica sul compleanno del magnate giapponese Kaoru Nakajima, che ha festeggiato i suoi 73 anni affittando il Politeama e il Teatro Massimo che ha visto contrapposti il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco Leoluca Orlando.

"Io sono una persona liberale che ha sempre guardato al privato con molto interesse - aveva detto Schifani - ma a tutto c'è un limite. Perché in questo modo si apre una finestra senza precedenti, in forza della quale anche altri privati potrebbero chiedere analogo trattamento". Per il governatore "il tema che si pone è fino a che punto gioielli della cultura di questa città, adibiti sino a oggi a tali finalità come il teatro, o con finalità pubbliche e istituzionali di alto livello possano essere convertite a certi tipi di attività che possono essere tranquillamente realizzate in altri siti della città, siti altrettanti autorevoli".

Lagalla aveva replicato: "A parte l’autonomia decisionale dei relativi consigli d’amministrazione e la constatazione che l’evento era già programmato in periodo Covid e poi differito, ritengo legittime le osservazioni del governatore che, di certo, potranno essere prese nella debita considerazione in future ed eventuali occasioni consimili, previa la formulazione di indirizzi regolamentari che in atto mancano".

Regolamenti che, secondo quanto previsto dalla Giunta Schifani, adesso i teatri dovranno approvare pena il mancato ricevimento di finanziamenti da parte della Regione.