Commissioni consiliari, ecco i presidenti: al Bilancio salta l'elezione di Forello come vice

Le sette commissioni consiliari, costituite venerdì scorso, hanno eletto i rispettivi presidenti. Tutto come da accordi, tranne nella commissione Bilancio, dove è saltata l'elezione del vice: su Ugo Forello (Azione-Più Europa-Oso) c'è stato infatti l'alt del consigliere dem Carmelo Miceli, malgrado l'intesa fra i gruppi di opposizione.

"Ho appreso poco prima della seduta di commissione - spiega Miceli a PalermoToday - l'esistenza di un presunto accordo sulla vicepresidenza. Non ne sapevo nulla, motivo per cui mi confronterò con il mio capogruppo e con il Pd. Ce la discuteremo all'interno del partito". Strascichi della campagna elettorale? "No - assicura Miceli - ho accettato le decisioni del Pd sul mio posizionamento in lista alle Politiche. Ci ho messo la faccia e lo stesso ho fatto scendendo in campo alle Regionali".

E così dopo aver deliberato all'unanimità l'elezione di Fabrizio Ferrara (Fratelli d'Italia) alla presidenza, i componenti della commissione hanno deciso di rinviare quella del vice. La votazione, inizialmente riprogrammata per domani, si dovrebbe svolgere mercoledì, in quanto devo passare almeno 48 ore per una nuova convocazione. La maggioranza l'avrebbe voluta congelare fino alle election day del 25 settembre, perché diversi consiglieri sono candiati alle Politiche e alle Regionali e quindi potrebbe cambiare l'asseto delle commissioni. "Alla fine ci siamo riaggiorati fra due giorni. E' evidente che ci sia un problema all'interno del Pd", afferma Ugo Forello, secondo cui "la costitituzione della commissione non sarebbe regolare". "Per essere pienamente operativi - aggiunge - bisogna eleggere presidente e vice".

Per Mariangela Di Gangi (Progeto Palermo), "la mancata elezione del vicepresidente della commissione Bilancio è un brutto segnale perché già troppo tempo si è perso perché le commissioni fossero insediate, come se non vi fossero emergenze di cui occuparci e delibere urgenti da preparare, a partire proprio da quelle che riguardano la delicatissima situazione finanziaria del Comune. Non posso che fare appello al senso di responsabilità delle forze di maggioranza e del Pd, che è la prima forza di opposizione, affinché si sblocchi subito questa impasse e non si immoli sull'altare della campagna elettorale il lavoro nell'interesse dei cittadini e delle cittadine, che deve essere la priorità del Consiglio comunale”.

Fila tutto liscio invece nelle altre commissioni, dove vengono confermate le indiscrezioni della vigilia. All'Urbanistica maggioranza compatta su Antonio Rini di Fratelli d'Italia, che diventa presidente con quattro voti. Uno è andato a Franco Miceli, due le schede bianche. Proprio il candidato sindaco del centrosinistra sconfitto alle urne da Lagalla ma entrato in Consiglio con Progetto Palermo è stato eletto vicepresidente. La terza commissione, quella deputata ad occuparsi delle società partecipate, sarà presieduta da Alessandro Anello (Prima l'Italia), votato all'unanimità come il vice Massimo Giaconia (Progetto Palermo).

Quest'ultimo dichiara: "In commissione c'è un buon clima, siamo tutti concordi nell'andare oltrer gli steccati e lavorare per il bene della città. Tre componenti su cinque c'erano anche nella passata consiliatura, si tratta quindi di un organismo già rodato". Gli fa eco Anello: "Sarà un onore presiederne i lavori di questa commissione, che presiederò in un clima di collaborazione al fianco di validi colleghi".

Secondo copione l'elezione di presidente e vicepresidente alla quarta commissione (Solidarietà sociale), cariche che saranno ricoperte rispettivamente da Salvo Imperiale (Dc Nuova) e Antonino Randazzo (Movimento 5 Stelle). In comissione Pubblica istruzione eletti all'unanimità Salvo Alotta presidente (Lavoriamo per Palermo) e Giuseppe Miceli vice (M5S). "Sì è subito creato un clima di collaborazione e condivisione - dice Alotta - Siamo tutti convinti della necessità di lavorare insieme, maggioranza e opposizione, per dare risposte ai cittadini e individuare soluzioni condivise ai problemi. La nostra sarà una commissione attenta al territorio e aperta alle istanze delle realtà sociali, culturali, educative e sportive con cui avvieremo una costante interlocuzione. Tra le nostre priorità ci sarà il decoro, del centro e delle periferie, e l'attenzione al mondo dello sport e della scuola".

Rieletto all’unanimità al vertice della sesta commissione (Attività produttive, Programmazione, Sviluppo economico, Lavoro e Artigianato, Mercati e Mercatini, Polizia Municipale, Turismo e Attività culturali) Ottavio Zacco di Forza Italia. "Ancora una volta - dichiara - avrò il privilegio e l'onore di presiedere una delle commissioni consiliari più importanti per il rilancio economico della città. Ringrazio i consiglieri che mi hanno dato fiducia: sono certo che, lavorando in sinergia, daremo un importante contributo al settore produttivo". Piena fiducia anche al vice Giuseppe Lupo, consigliere del Pd, anche lui eletto all'unanimità.

La settima commissione, che ha competenza su Personale e Regolamenti, sarà presieduta da un altro consigliere di Forza Italia: si tratta di Pasquale Terrani. Il vice il consigliere del Pd, Fabio Giambrone, che fino a giugo scorso ha ricoperto il ruolo di assessore al Personale ella Giunta Orlando.