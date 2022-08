Commissioni consiliari, c'è l'accordo: Rini e Milazzo entrambi all'Urbanistica

A poco meno di un mese dall'insediamento del consiglio comunale, la maggioranza trova l'accordo sulle commissioni. A sbloccare lo stallo, la contemporanea presenza di due membri di Fratelli d'Italia all'Urbanistica: i meloniani avevano indicato Antonio Rini come presidente e, dunque, non ci sarebbe stato altro spazio, ma ha trovato posto anche Giuseppe Milazzo, fino alla fine intenzionato a non trovare un'altra collocazione.

Le sette commissioni consiliari

A comunicare la composizione delle sette commissioni è stato il presidente del consiglio comunale, Giulio Tantillo, durante la seduta di oggi. Ecco tutti i nomi e in maiuscolo coloro che sono stati indicati come presidenti.

I COMMISSIONE (BILANCIO) - Giovanni Inzerillo (Fi), FABRIZIO FERRARA (Fdi), Domenico Bonanno (Dc), Marianna Caronia (Lega), Carmelo Miceli (Pd), Ugo Forello (Azione - +Europa), Mariangela Di Gangi (Progetto per Palermo).

II COMMISSIONE (URBANISTICA) - Leopoldo Piampiano (Fi), ANTONIO RINI (Fdi), Giuseppe Milazzo (Fdi), Sabrina Figuccia (Lega), Rosario Arcoleo (Pd), Giulia Argiroffi (Azione - +Europa), Franco Miceli (Miceli sindaco).

III COMMISSIONE (SOCIETÀ PARTECIPATE) - Caterina Meli (Fi), Antonino Abbate (Lista Lagalla), ALESSANDRO ANELLO (Lega), Concetta Amella (M5s), Massimiliano Giaconia (Progetto per Palermo).

IV COMMISSIONE (SOLIDARIETÀ SOCIALE) - Germana Canzoneri (Fdi), Giovanna Rappa (Lista Lagalla), SALVATORE IMPERIALE (Dc), Teresa Piccione (Pd), Antonino Randazzo (M5s).

V COMMISSIONE (PUBBLICA ISTRUZIONE) - Natale Puma (Fi), SALVATORE ALOTTA (Lista Lagalla), Viviana Raja (Dc), Giuseppe Miceli (M5s), Valentina Chinnici (Progetto per Palermo).

VI COMMISSIONE (ATTIVITÀ PRODUTTIVE) - OTTAVIO ZACCO (Fi), Francesco Paolo Scarpinato (Fdi), Dario Chinnici (Lista Lagalla), Giuseppe Lupo (Pd), Leonardo Canto (Azione - +Europa).

VII COMMISSIONE (PERSONALE) - PASQUALE TERRANI (Fi), Tiziana D'Alessandro (Fdi), Giuseppe Mancuso (Lista Lagalla), Fabio Giambrone (Pd), Fabrizio Ferrandelli (Azione - +Europa).

Prossimo passo è previsto per lunedì 29 agosto, alle 10. Per quell'ora sono convocate le commissioni consiliari che dovranno eleggere al loro interno i presidenti. Successivamente si procederà alla votazione dei vice. Anche in questo caso c'è un accordo: cinque saranno espressione dell'opposizione e due della maggioranza.