Emergenza incendi in Sicilia, La Vardera: "Va istituita una commissione d'indagine ad hoc"

Il deputato regionale Ismaele La Vardera, durante la capigruppo all'Ars, ha consegnato al presidente dell'Assemblea Gaetano Galvagno un documento per l'istituzione di un commissione speciale d'indagine che riguarda l'emergenza incendi in Sicilia.

"Bisogna fare azioni concrete - spiega La Vardera - siamo stanchi di vedere, anno dopo anno, la Sicilia distrutta da tutti questi roghi. Non ho mai creduto ai fenomeni di autocombustione e, visto che il governatore Schifani, continua a latitare ho deciso di chiedere formalmente al presidente Gaetano Galvagno di istituire una commissione in modo da studiarne il fenomeno e produrre, e anche predisporre, proposte concrete per la salvaguardia e prevenzione dei fenomeni incendiari a tutela della nostra terra".