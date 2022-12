Commissione antimafia, bufera su Gennuso: dopo le polemiche si autosospende da vicepresidente

Dopo le polemiche Riccaro Gennuso si autosospende dalla carica di vicepresidente vicario della Commissione antimafia all'Ars. Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato lo stesso deputato "dopo una lunga interlocuzione con il presidente Antonello Cracolici". L'esponente del gruppo forzista che fa riferimento a Renato Schifani, nelle ultime ore è finito al centro di una bufera perché da qualche anno, è imputato con il padre Pippo (ex deputato) in un processo per estorsione scaturito da un’inchiesta della procura di Palermo sulla gestione di una sala bingo.

Ieri Ismaele La Vardera - deputato all'Ars di Sud chiama Nord e vicepresidente anche lui della commissione regionale antimafia - ne aveva chiesto le dimissioni. Pressioni arrivate anche dal Movimento 5 Stelle. "Il vicepresidente dell’antimafia siciliana è a processo per estorsione, no non si tratta di una barzelletta - aveva detto La Vardera -. So che fino all’ultimo grado di giudizio Riccardo è innocente. Però, non credo ci voglia tanto nel capire che in questo modo rischiamo di non essere un organo credibile".

Sulla stessa scia il commento di Roberta Schillaci e Jose Marano, componenti 5 stelle della commissione Antimafia dell’Ars: “L’elezione a vicepresidente della commissione Antimafia dell’Ars di Riccardo Gennuso, imputato per estorsione, non è certo il miglior viatico per il nuovo cammino dell’importante istituzione di Palazzo dei Normanni e rappresenta un pessimo segnale inviato ai cittadini. La scelta di Gennuso da parte del centrodestra è totalmente inopportuna e rischia di minare gravemente la credibilità dell’istituzione che va affidata a persone al di sopra anche del minimo sospetto”.

E così alla fine è arrivata la decisione di Gennuso di fare un passo indietro dalla carica. "Per il rispetto - ha detto lo stesso Gennuso - che ho per lo stesso organismo".