Fiori e manifesti per Giacomo Matteotti nel centenario dell'omicidio: Palermo ricorda il politico ucciso dai fascisti

Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, ucciso a Roma per mano fascista il 10 giugno 1924, è stato ricordato stamattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta a piazzale Esedra, all'ingresso del quartiere che porta il suo nome. Nel centesimo anniversario dell'assassinio, il sindaco Roberto Lagalla ha deposto una corona di fiori sotto la lapide che ricorda Matteotti, voluta dal sindaco separatista Lucio Tasca il 25 novembre 1943, che ha dato il via libera alla defascistizzazione del quartiere ex Littorio.

"Nel quartiere a lui intitolato - ha detto Lagalla, accolto dal presidente dell'ottava circoscrizione Marcello Longo - Palermo ricorda il sacrificio del giornalista e politico antifascista Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio. La sua vita resta ancora oggi un simbolo di coraggio e di lotta per l'affermazione della libertà e della democrazia contro il regime fascista, valori e ideali che rappresentano un lascito soprattutto per le giovani generazioni".

Dopo il sindaco, una delegazione dell'associazione "Amici di piazza Matteotti", di aderenti al circolo "Giuseppe Saragat" e di socialisti riformisti ha collocato nello stesso posto un manifesto per commemorare il sacrificio del martire antifascista. L'associazione "Amici di piazza Matteotti" ha inoltre deposto un vaso rosso ripieno di anthurium. Presente, fra gli altri, anche Francesco Lo Cascio della consulta comunale per la Pace e per i Diritti umani.

A fine maggio l'ottava circoscrizione, con una mozione approvata in Consiglio, ha deliberato la collocazione di una nuova lapide sotto quella del 1943. Tra impegni di spesa e tempi tecnici per la realizzazione, la lapide non è ancora pronta. Nonostante ciò nel pomeriggio, alle 17,30, si terrà la manifestazione organizzata dal circolo Pd Libertà. Proprio i dem dell'ottava circoscrizione hanno promosso in Consiglio la collocazione della nuova lapide che non è stata consegnata.

Un'altra iniziativa pubblica è prevista all'Ars, dove alle 16,30 il Comitato siciliano per il centenario del martirio del deputato polesano terrà una conferenza nella sala rossa "Pio La Torre" di Palazzo dei Normanni. Il Comitato e la Federazione italiana associazioni partigiane (Fiap), in collaborazione con i Socialdemocratici siciliani, terranno la commemorazione regionale ufficiale dell'esponente politico che guidò il partito più perseguitato dal regime fascista: il Psu. Ad aprire i lavori sarà Antonio Matasso, docente universitario nonché presidente di Fiap Sicilia e del Comitato isolano per il centenario matteottiano, che ricorderà anche il legame di Matteotti con la Sicilia.