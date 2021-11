Comitato Efesto: intervento tempestivo dell’Anas dopo la nostra segnalazione della frana sulla statale 186

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A seguito del nostro appello, già nella mattinata di lunedì 15 novembre, gli operai dell'ANAS sono già a lavoro per la messa in sicurezza della frana che dal 18 luglio interessa un tratto della SS186 alle porte di Pioppo (frazione di Monreale)”. Dichiara così il Presidente del Comitato Efesto, Gabriele Dolce, che prosegue: “Come Comitato Efesto non possiamo che essere soddisfatti per la celerità di risposta dell’azienda che gestisce la rete statale. Ci auguriamo che anche altri interventi simili, e che attendono da tempo, vengano compiuti senza ulteriori segnalazioni, al fine di migliorare, in modo crescente, la sicurezza della rete stradale ed autostradale” conclude Dolce.