I sindaci più amati d'Italia, Lagalla è 54° ma tra gli eletti nel 2022 è quello che cresce di più

Roberto Lagalla è al cinquantaquattresimo posto nella Governance Poll 2023, la classifica annuale sul gradimento dei sindaci realizzata da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il primo cittadino ha ottenuto il 52,5% dei consensi, il 4,8% in più rispetto al 47,7% che gli ha consentito di essere eletto nel giugno dell'anno scorso. Fra gli amministratori locali in carica dal 2022, Lagalla è quello che è cresciuto di più.

Notevole anche il balzo rispetto all'ultimo risultato del predecessore Leoluca Orlando, che nel 2021 finì terzultimo nella rilevazione del Sole. L'anno scorso Palermo non era presente nel report del quotidiano economico perché nel capoluogo siciliano si votò il 12 giugno 2022.

Lagalla: "Soddisfatto, ma nessun trionfalismo"

"Aver superato la soglia del 50% del gradimento nei confronti del sindaco di Palermo e della nuova amministrazione insediata da un anno - commenta Lagalla - è di certo motivo di orgoglio. Sono, inoltre, ancora più soddisfatto per il fatto di aver ottenuto il +4,8% e quindi la percentuale più alta di aumento dei consensi tra i sindaci eletti da un solo anno, secondo la classifica commissionata da Il Sole 24 Ore. Il dato rappresenta un termometro importante a un anno dall’elezione, ma di certo nessun trionfalismo. Anzi, questa classifica deve rappresentare uno stimolo e una spinta nel percorso del massimo impegno nella gestione amministrativa e per il bene della città".

Il risultato di Schifani

Elaborata anche la classifica dei presidenti delle Regioni. Renato Schifani è undicesimo col 51%, ma fa registrare un +8,9% rispetto al giorno delle elezioni, il 25 settembre 2022, quando ottenne il 42,1%.