Qualità della vita, Gelarda (Lega): "Fallimento di Orlando, sindaco tra i peggiori dall'Unità a oggi"

"Con Orlando le cose vanno sempre peggio e ancora una volta sono i numeri impietosi a confermare i danni che il sindaco e la sua amministrazione stanno facendo alla città. Una conferma del fatto che il livello di gradimento del sindaco, ultimo in Italia, è più che motiva".

A dichiararlo è il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Igor Gelarda, che commenta così la classifica di Italia Oggi, che boccia Palermo, insufficiente in ben sette parametri su nove: affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reddito e ricchezza, reati e sicurezza, tempo libero.

"Complimenti amari e ironici al sindaco Orlando - dice Gelarda - che evidentemente Il sindaco non lo sa fare. Come è evidente quando a parlare sono i risultati di ricerche indipendenti ed autorevoli come questa. Anche se basterebbe la sola spazzatura oggi per strada in città per fare capire che l'amministrazione Orlando è fallita. Palermo non merita di essere in fondo a tutte le graduatorie sulla qualità della vita, Palermo non merita un sindaco come questo che resterà nella storia come uno dei peggiori dall'unità ad oggi. Se Orlando avesse veramente a cuore la città dovrebbe solo dimettersi. Noi, come Lega e come centrodestra, siamo pronti a governare e a fare certamente meglio di lui".