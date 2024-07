Classifica gradimento, il sindaco Lagalla è penultimo in Italia

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è all'ottantesimo posto (ovvero il penultimo) nella classifica del gradimento stilata dal Sole 24 Ore per il 2024, ex equo con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L'ultimo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che chiude la classifica col 42% dei consensi. Il loro collega di Messina, Federico Basile, (che è 54esimo in Italia) è l'unico primo cittadino che avanza in classifica passando da un indice di gradimento del 45,5 per cento al 52 per cento.

La domanda del sondaggio è: "Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore dell'attuale sindaco?". Lagalla è al 45% dei consensi, registrando un -2,6% rispetto al 2023 quando aveva il 52,5%.

L’indagine prende in considerazione i sindaci delle città capoluogo di provincia. Il vincitore del Governance Poll 2024, quindi quello che è risultato più apprezzato, è Michele Guerra: il primo cittadino di Parma, 42 anni, supera tutti attestandosi al 63% (è la percentuale di cittadini che rispondono positivamente alla domanda se lo voterebbero in caso di elezioni oggi). L’anno scorso Guerra aveva ottenuto la stessa percentuale ma si era piazzato quarto, dietro Beppe Sala a Milano, Marco Fioravanti ad Ascoli Piceno e Antonio Decaro a Bari. Quest’anno il podio è tutto nuovo. Al secondo posto c’è Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, al 62% (+5,5% rispetto al consenso dello scorso anno). In terza posizione troviamo Michele De Pascale, primo cittadino di Ravenna, al 61% (+11%). Il podio, quindi, è tutto di centrosinistra.

Per quanto riguarda i sindaci siciliani, c’è quello di Catania, Enrico Trantino, al 17esimo posto nella classifica. Ha ricevuto una percentuale di gradimento pari al 57,5 per cento, perdendo in un anno l'8,6 per cento, ma è il secondo tra i "colleghi" siciliani. Il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, come detto, è al penultimo posto, l'ottantesimo, insieme a quello di Roma, Roberto Gualtieri. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia è al settantesimo posto col 48,5 per cento perdendo il 6,9 per cento. Il sindaco siciliano più in alto in classifica è Giuseppe Cassì a Ragusa col 60 per cento, ma anche lui ha perso 2,9 punti percentuali. Il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro ha il 55 per cento, ma ha perso il 3,3 per cento. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha il 54,5 per cento e ha perso il 5,9 per cento.