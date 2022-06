Città metropolitana di Palermo, Piampiano della Uil Fpl eletto coordinatore delle Rsu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giuseppe Piampiano della Uil Fpl è stato eletto coordinatore delle rsu della Città metropolitana di Palermo. Ad affiancarlo Antonella Giallombardo della Fp Cgil. Sempre della Uil Fpl, riconfermato segretario aziendale Gaetano Balistreri mentre Tony Romeo segretario organizzativo. Il ruolo di capogruppo e responsabile della sicurezza dei lavoratori assegnato a Gioacchino Aiello mentre quello di coordinatore provinciale ad Andrea Mangano. “La Uil Fpl, dopo essersi affermata come primo sindacato per numero di deleghe e per consenso elettorale alle ultime elezioni rsu, porta a casa anche questo risultato - afferma Piampiano -. Il nostro gruppo dirigente ha saputo anteporre gli interessi della collettività a quelli personali”.