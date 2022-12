Città metropolitana, Nicola Vernuccio nominato direttore generale

Dirigente generale alla Regione in vari dipartimenti ed ex assessore, attualmente è componente della task force per il Pnrr nella Conferenza delle Regioni. Il sindaco Lagalla lo ha scelto tra i selezionati da una apposita commissione che ha valutato i partecipanti a un avviso