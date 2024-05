Città metropolitana, firmato il contratto decentrato: "Un buon risultato per i lavoratori"

Firmato il contratto decentrato alla città metropolitana di Palermo. Al tavolo erano presenti i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Csa e il direttore generale e il direttore del personale. “Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati ottenuti con la firma di questo contratto – dichiara Saverio Cirpiano, responsabile enti locali per la Fp Cgil Palermo - Abbiamo ottenuto 3 milioni e 100 mila euro di performance da divedere per i 500 dipendenti per il 2024. Abbiamo fatto un accordo che prevede il differenziale economico (ex progressione economica), ovvero un avanzamento di carriera per il 50 per cento dei dipendenti, abbiamo regolamentato tutte le indennità rischio e disagio allargandole e aumentandole a nuove figure professionali, come gli autisti. Abbiamo allargato anche l’indennità di reperibilità ai portieri custodi, abbiamo aumentato le indennità per le posizioni organizzative”.

“Il valore assoluto è il fatto di essere riusciti a firmare il primo contratto decentrato di tutta la provincia di Palermo nel mese di maggio. E’ la prima volta che accade – aggiunge Cipriano – In molti enti, come ad esempio il comune di Palermo, siamo indietro. Questi buoni risultati per i lavoratori siamo riusciti a ottenerli con la forza e la perseveranza della Cgil. Utilizzeremo lo stesso metodo nelle altre amministrazioni per dare ai lavoratori degli enti locali le risposte che non hanno finora avuto”.