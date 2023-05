Circoscrizioni, lo sfogo di Nicolao: "Tanti proclami in campagna elettorale ma il decentramento dov'è?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per le circoscrizioni tanti proclami in campagna elettorale ma restano istituzioni senza credibilità e autorevolezza". Lo dice Antonio Nicolao. vicepresidente della prima circoscrizione, che aggiunge: "Si continua ad attendere un decentramento partecipato autorevole e con deleghe territoriali, ma gli anni passano i colori politici cambiano e il lavoro del consigliere di circoscrizione primo anello di collegamento con i cittadini resta molto spesso inascoltato".

"Non ci sono cambiamenti, nessun segnale che possa esaltare quanto ogni consigliere dopo la mozione riesca a far deliberare dal Consiglio, anzi molto spesso gli atti votati in Consiglio e trasmessi ai vari assessorati restano dentro le memorie dei computer senza nessuna risposta. La posizione intrapresa dal presidente del Consiglio comunale qualche giorno addietro sul parere delle alienazioni è l'ennesima dimostrazione che le circoscrizioni devono restare spettatori e non partecipanti. Non solo i pareri sugli atti inviati dall'amministrazione comunale alle circoscrizioni non solo sono 'non vincolanti', ma non interessano proprio".

"Un'immagine, quella data alle circoscrizioni, che ribadisce la poca importanza di una istituzione che se pur normata non è necessario prenderla in considerazione. Ecco perché forse, qualche associazione stila progetti di rinnovamento sul centro storico e ritiene di trasmetterli a tutta la macchina amministrativa dell'amministrazione comunale ignorando la circoscrizione territoriale. Probabilmente riceveranno qualche risposta da qualche commissione permanente che, come al solito, non coinvolgerà la circoscrizione".

"Se questa è la volontà politica - conclude Nicolao - ne prendo atto, ma i cittadini devono sapere quale sia il ruolo delle circoscrizioni, un ruolo che riduce sempre più democrazia e partecipazione attiva facendo restare il decentramento un miragio, cosi come le delibere votate dalle circoscrizioni, che restano atti d'indirizzo, con la facoltà di non rispondere. Voglio restare speranzoso che il sindaco o l'assessore al decentramento mettano in agenda l'interesse per le circoscrizioni magari riuscendo a trasmetterlo all'intero Consiglio comunale".