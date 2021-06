Il circolo cittadino Fgs cambia nome: sarà intestato a Luigi Covatta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il circolo Fgs di Palermo, nella giornata di ieri, si è riunita per discutere e votare la mozione del segretario e del vicesegretario sul cambio del nome al circolo. Nel giorno del secondo trigesimo dalla sua morte, il segretario provinciale ha proposto per il circolo l’intestazione a Luigi Covatta, il direttore di Mondoperaio che, con la collaborazione di giovani validissimi, ha riportato in alto la testata creata da Pietro Nenni e oggi gestita dalla Fondazione Socialismo. La mozione è passata all’unanimità, passando quindi l’intestazione del circolo da “Libertà Obbligatoria” a “circolo Luigi Covatta”.

“Il compagno Luigi Covatta è stato un gigante in mezzo ai nani, sia politicamente che culturalmente”, ha dichiarato il segretario Carramusa, che ha aggiunto: “E' stato e rimarrà per sempre uno dei grandi testimoni tanto della compatibilità tra cristianesimo e socialismo quanto più dell’importanza della cultura combinata alla politica. La sua lungimiranza era anche e soprattutto quella di guardare ai giovani". "Quando parlava di alleanza nonni-nipoti, sul piano politico, era fortemente lungimirante: come ha detto anche l’ex ministro Provenzano, abbiamo bisogno di nonni saggi perché non abbiamo padri politici. Il compagno Luigi è stato e rimane un grande esempio per tutti noi” ha concluso Carramusa.

“Ritengo che per riconoscere al compagno Luigi il giusto valore, come il kleos (la gloria, ndr) dei grandi nella cultura greca, non vi sia miglior tributo che noi possiamo dargli”, ha aggiunto il vicesegretario Manuel Rosato.