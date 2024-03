Cinisi, l'appello del consigliere Randazzo: "Necessario attivare servizio navetta da e per l'aeroporto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Agire prima che sia troppo tardi". E' il grido di allarme lanciato dal consigliere comunale Gaetano Randazzo del gruppo consiliare Insieme per Cinisi: "Cinisi è alle prese con una crisi economica che non ha precedenti nella sua storia, basta leggere i dati forniti dagli amici di Confesercenti per rilevare il trend in calo delle attività economiche cinisensi. In questo senso, il comitato che opera da anni ormai sul territorio, può e deve essere futuro punto di riferimento per la nuova amministrazione in carica. Con l'approssimarsi della stagione estiva, che per Cinisi è fondamentale per le ragioni di natura economica sopra citata, è necessario attivare immediatamente il servizio navetta da e per l'aeroporto. Una ditta di trasporto è stata incaricata dal Comune, ma dopo un'interlocuzione anche con i vertici di Gesap, il servizio non è mai partito".

"In questi ultimi due mesi di mandato, anche per gli ottimi rapporti che mi legano con il management di Gesap, è mia ferma intenzione smuovere questa situazione sollecitando il Commissario per porre in essere tutti gli atti necessari, affinchè Cinisi esca dall'isolamento in cui versa da tempo. Purtroppo, la scelta del Sindaco di abbandonare il paese un anno prima della fine del suo mandato, ha generato un ulteriore rallentamento dei processi amministrativi, che già non erano brillanti, come tra l'altro è facilmente rilevabile dai cittadini. Basti pensare, al grave errore di strategia sulla gestione delle nostri fonti di approvvigionamento idrico, che saremo costretti a cedere all'Amap. Mi auguro che la prossima amministrazione capitanata dal nostro candidato sindaco Leo Biundo, sia all'altezza della grande sfida che lo aspetta".