Nuovo attacco di Salvini a Orlando: "Bravo a insultare la Lega ma pessimo amministratore"

Ennesimo capitolo della lite tra il leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco Leoluca Orlando. A offrire lo spunto di un nuovo attacco contro il Professore è la situazione del cimitero dei Rotoli, dove ancora centinaia di salme sono in attesa di sepoltura.

''Mozione di sfiducia al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, bravissimo a insultare la Lega ma pessimo come amministratore - dice Salvini -. Centinaia di bare restano accatastate al cimitero, senza aver ricevuto degna sepoltura. Uno spettacolo indegno per una città che merita molto di più e molto meglio''.

La risposta arriva a distanza dai consiglieri di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno. "La questione cimiteri è talmente grave e delicata che non merita certamente inutili proposte provocatorie ma interventi risolutivi - si legge in una nota - Riteniamo che si debba accelerare il percorso tracciato dagli uffici per fronteggiare l’emergenza, individuando subito un terreno per l’inumazione e comunque tutte le misure necessarie a superare questa fase di crisi che si è prolungata già ben oltre il previsto. Immediatamente dopo vogliamo sederci al tavolo con l’amministrazione per ragionare insieme sulle soluzioni di lungo termine”.