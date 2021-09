Cimitero dei Rotoli, dal Pd nazionale l'appello a far presto: "Il maltempo può aggravare la situazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'esercito in soccorso del Comune di Palermo contro l'emergenza cimiteriale ai Rotoli. Sul caso interviene anche il Pd nazionale secondo cui ora è necessario agire con celerità. Il deputato nazionale Carmelo Miceli commenta: "Non avevamo dubbi sulla disponibilità del ministero della Difesa, ma senza una richiesta formale del sindaco non poteva essere attivato un intervento. A questo punto però è necessario fare in fretta, prima che nell'area del cimitero la situazione già insostenibile venga ulteriormente aggravata da altre giornate di maltempo e che dopo l'esplosione le bare si ritrovino anche a galleggiare".