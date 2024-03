Chiusura dello svincolo autostradale di Termini, Oddo (Psi): "Si rischiano gravi disagi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ridurre al minimo i disagi legati alla chiusura dello svincolo autostradale in ingresso e in uscita a Termini Imerese non può che essere una priorità per tutte le istituzioni coinvolte" lo affermato il segretario provinciale del Psi, Oscar Oddo, che aggiunge: “Oltre che ridurre le difficoltà alla cittadinanza, è indispensabile procedere parallelamente nel prevedere ristori alla comunità di Termini Imerese e alle attività commerciali vicine allo svincolo autostradale, considerato il grave pregiudizio che ne emergerà in loro danno a seguito della palesata chiusura".

"Ciò si rende necessario ancor di più - continua Oddo - perché la chiusura totale dello svincolo avviene senza alcuna attività di programmazione e di pianificazione che se fosse stata fatta avrebbe sicuramente ridotto notevolmente i disagi della comunità. Inoltre, bisognerà prevedere il sostegno all’amministrazione comunale suo malgrado coinvolta in tale situazione, anche attraverso un congruo sistema alternativo di viabilità, adeguatamente strutturato, che riduca al minimo i disagi, non solo per la comunità di Termini Imerese, ma anche per quelle di Trabia e Caccamo su cui convoglierà tutto il traffico del comprensorio”.