Chiusura Rinascente e Auchan, Scelfo (Italia Viva): "Situazione occupazionale non diventi tragedia sociale"

La progressiva desertificazione che interessa la città di Palermo deve essere affrontata con misure straordinarie. Dopo tanti anni si infrangono le certezze di tanti #lavoratori e si fa strada lo spettro della cassa integrazione. E' necessaria l’immediata istituzione di un tavolo di crisi con tutte le istituzioni nazionali, regionali, il comune, le associazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori per scongiurare che la situazione occupazionale in città si trasformi in una vera e propria tragedia sociale. In questo particolare momento che viviamo ognuno di noi deve fare la propria parte nella società #iostoconilavoratori.

Salvatore Scelfo, coordinatore Italia Viva Comitato Palermo Lavoro