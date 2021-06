Parco d’Orleans chiuso, interrogazione M5S all’Ars: "Musumeci spieghi perché o lo riapra"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Dal gennaio 2018 il parco d‘Orleans è ancora chiuso nonostante le sollecitazioni dei cittadini alla riapertura. In un momento particolare come questo il desiderio di poter fruire di spazi verdi condivisi è grandissimo. Il presidente della Regione spieghi perché il parco è ancora chiuso e provveda alla sua riapertura”. A chiederlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci che con un'interrogazione incalza la presidenza della Regione a rendere note le motivazioni della chiusura e provvedere contestualmente alla riapertura.

"Da oltre tre anni – spiega Schillaci – il parco continua a rimanere inaccessibile senza una condivisa motivazione. Sul sito ufficiale della Regione Siciliana l’ultimo aggiornamento sulla questione risale al 2018 con l’annuncio della chiusura per lavori di manutenzione ma senza alcun aggiornamento. Con la chiusura dal 2014 del Parco Cassarà vi è la necessità di uno spazio verde, fruibile in sicurezza in tempo di pandemia, quale potrebbe essere appunto il Parco d’Orleans. Musumeci spieghi i cittadini perché tiene ancora chiuso il parco e provveda alla sua riapertura alla cittadinanza”, conclude Schillaci.