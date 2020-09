Chiusura Rinascente, Santoro (Lega): "Anche Orlando ha delle responsabilità indirette"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Governo Nazionale rimane indifferente davanti al dramma di oltre 200 lavoratori che rischiano il licenziamento. Anche il Sindaco di Palermo ha delle responsabilità’ indirette sulla paventata chiusura della Rinascente a causa delle infelici e vessatorie limitazioni al traffico! Un primo passo per tentare di evitare il licenziamento dei lavoratori potrebbe essere quello di revocare la ZTL in Via Roma che ha penalizzato e desertificato la storica via. Scriverò’ al Premier Conte affinché istituisca un tavolo di crisi permanente con i ministri competenti e le parti coinvolte al fine di trovare un accordo tra Rinascente e la societa’ di gestione dell’immobile di via Roma, che è di proprieta’ di Inarcassa, Fabbrica Immobiliare SGR, per il rinnovo del contratto di locazione. Il commercio e i posti lavoro vanno salvaguardati!