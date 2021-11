Vaccini, l'Assessorato vuole chiudere i centri ospedalieri: "Non necessari e costano"

Sono ore di riunioni all’assessorato regionale alla Salute. Sul tavolo la decisione di chiudere i centri vaccinali ospedalieri per lasciare in funzione soltanto quelli direttamente gestiti dai commissari. A Palermo, dall'Ufficio del Commissario Renato Costa. “Una scelta politica”, accusano i medici e gli operatori sanitari impiegati al Policlinico, al Civico, al Cervello e al Cto. “Mettiamo fine ad alcuni abusi che sono stati compiuti in regime di emergenza”, è invece la secca replica del dirigente generale dell’Assessorato Mario La Rocca. “Stiamo razionalizzando il sistema e decideremo entro le prossime ore”, annuncia.

“Questa politica di chiusure - scrive un medico a PalermoToday - non esiste in nessuna città italiana. Adesso che si entra nel vivo della campagna vaccinale per le terze dosi, sarebbe assurdo chiudere i centri ospedalieri, sia perché i numeri aumenteranno sia perché sono ancora centinaia gli operatori sanitari dipendenti degli ospedali che devono ricevere la terza somministrazione. Al Policlinico, al momento, in mezza giornata con sei linee facciamo 150-200 vaccini. Al casermone Fiera, che attualmente è deserto, ne fanno 400 in una giornata completa con 50 linee. Quali sono i centri costo-efficaci da chiudere è evidente. Chiudere i centri vaccinali ospedalieri piuttosto che i grandi carrozzoni come la Fiera o i centri commerciali La Torre e Poseidon (Carini) che stanno aperti a spendere e spandere soldi pubblici è solo una scelta per garantire un lavoro a tutti i lavoratori assunti per l’emergenza Covid-19”.

La questione, però, è soprattutto economica. “Ci sono strutture nate appositamente per effettuare le vaccinazioni anche su larga scala - spiega La Rocca -. Sono attrezzate di tutto punto per gestire anche i casi più delicati, come le somministrazioni ai soggetti allergici. In tutta la Sicilia ormai viaggiamo a circa 15 mila vaccini al giorno. Possono reggere il ritmo. Non c’è motivo di continuare a pagare 60 euro l’ora (ci sono stati mesi in cui si è arrivati fino a 80 euro l'ora) per retribuire a medici, infermieri e operatori sanitari ospedalieri il lavoro in incentivazione, ovvero con indennità a parte rispetto alla retribuzione ordinaria. È tempo che si torni a occuparsi con la giusta attenzione dei reparti ordinari, dei pazienti con patologie anche non-Covid".