Chiesto il rinvio a giudizio per il deputato Ars Luca Sammartino

Richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Catania nei confronti del deputato di Italia viva all'Ars Luca Sammartino. Il deputato, che presiede la commissione Cultura di Palazzo dei Normanni, è accusato di corruzione elettorale. L'indagine riguarda le elezioni politiche del marzo 2018: in quell'occasione il deputato regionale era candidato alla Camera per il centrosinistra nel collegio uninominale di Misterbianco, ma non riuscì a centrare l'elezione a Montecitorio.

