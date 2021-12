Centrodestra, dissesto finanziario Comune di Palermo: "Vogliamo chiarezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riunione ieri pomeriggio (6 dicembre) a Palermo del Centrodestra (presenti: Lega, Forza Italia, #DiventeràBellissima, FdI, Udc, Sicilia Futura), che chiama in causa i vertici burocratici dell’amministrazione comunale, contabile e amministrativa, in particolare il Segretario generale Antonio Le Donne e il ragioniere generale, Bohuslav Basile chiedendo con forza, chiarezza e trasparenza di conoscere le strategie che si vogliono adottare nell’ambito della predisposizione del Piano di risanamento economico e finanziario dell’amministrazione comunale. “Vogliamo illustrato il progetto! ci sono troppe informazioni discordanti che come gruppo di Centrodestra ci preoccupano per questo chiediamo un incontro urgente per una verifica con il segretario generale e il ragioniere generale, in caso contrario il gruppo di Centrodestra rappresentato in consiglio comunale si irrigidirà ulteriormente nei confronti di questa fallimentare amministrazione.