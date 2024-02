Un albero per ogni bambino nato o adottato, interrogazione di Amella: "Il Comune tiri fuori i dati"

Quanti alberi ha piantato il Comune a partire dal 2020? Lo ha chiesto con un'interrogazione all'assessore al Verde - "finora senza risposta" - la consigliera del M5S Concetta Amella. Anche le richieste di accesso agli atti presentate dall'esponente pentastellata al dirigente del settore Verde e Vivibilità urbana per conoscere i dati sul censimento degli alberi presenti in città, con la mappatura per circoscrizione e tipologia, sono cadute nel vuoto.

L'attività ispettiva di Amella ha l'obiettivo di verificare il rispetto della legge Cossiga-Andreotti (la numero 113 del 1992, aggiornata poi con la legge 10 del 2013), che obbliga i Comuni a piantare ogni albero per ogni bambino neonato o adottato entro 6 mesi dalla registrazione anagrafica. "A partire dal 2020 - dice Amella - l'ufficio Anagrafe e Stato Civile ha già reso noti i dati relativi a nascite e adozioni. Risulta per esempio che, in riferimento all'anno 2021, sono state 4.908 e 47 adozioni, e che queste nel 2022, sono state 4.959 e 37, e che nell'anno 2023 in base alle rilevazioni aggiornate al mese di settembre, sono state rispettivamente 3.293 e 35. La mancanza di trasparenza solleva legittimi dubbi sul rispetto delle prescrizioni di questa normativa essenziale".

"E' necessario sapere se l'amministrazione Lagalla abbia disatteso o meno le disposizioni legislative e se il censimento degli alberi piantumati rispetto ai nuovi nati e agli adottati venga costantemente aggiornato - afferma la consigliera del M5S -. La gestione sostenibile del verde è una priorità ineludibile, soprattutto in un'epoca caratterizzata da sfide ambientali sempre più pressanti. Invitiamo pertanto l'amministrazione comunale a fornire quanto prima i dati richiesti e a garantire il rispetto delle leggi in materia di piantumazione degli alberi, a tutela del nostro ambiente e delle generazioni future".