Finanziaria Ars, Cdm impugna norme: "No all'assunzione del personale dell'emergenza Covid"

Il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri, ha impugnato alcune norme della legge finanziaria della Regione siciliana approvata dall'Ars nel maggio scorso. Secondo quanto recita il comunicato diffuso ieri da Palazzo Chigi diverse norme "in materia di beni culturali e paesaggio, tutela della salute, armonizzazione dei bilanci pubblici e ordinamento civile, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale", violano alcuni articoli della costituzione. Secondo il governo, tra le norme costituzionali violate, c'è l'articolo 81 della Carta che prevede l'obbligo di copertura finanziaria per le leggi approvate.

Le norme impugnate

Tra le norme cassate, secondo quanto riposta il sito dell'Ansa, ci sono quelle che riguardano l'assunzione del personale sanitario e tecnico impegnato nell'emergenza Covid e di diverse categorie di precari (Asu e personale ex dipartimento Foreste), il "mini condono edilizio", i fondi (200mila euro) per i collegamenti interni dei Comuni.

Saltano per mancata o errata copertura finanziaria anche l'istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669, il contributo di 10 milioni per le imprese della pesca, la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere l'anticipazione del Tfr.

No anche alla norma in materia di esercizio di attività nei beni demaniali marittimi, alle assunzioni degli assistenti sociali, all'extra-budget per i privati convenzionati col sistema sanitario calcolato sul consolidato 2019. Stop, inoltre, al riconoscimento di ente di ricerca per l'istituto zootecnico sperimentale e all'assunzione di 300 dirigenti a tempo determinato.

Impugnate anche le norme per l'assunzione dei figli delle vittime del disastro aereo di Montagnalonga del 1972, per la stabilizzazione del personale ex Dipartimento Foreste.