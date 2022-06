Aeroporto, decadenza del Cda Gesap? La Città metropolitana fa dietrofont: "Un errore"

La lettera inviata dalla Città metropolitana di Palermo ai propri componenti del Cda della Gesap, società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, e nella quale Palazzo Comitini segnalava la decadenza dei suoi rappresentanti dall'organo di vertice dell'azienda, è stata "un errore".

La ex Provincia, che aveva evidenziato ai propri rappresentanti la loro decadenza in virtù dello spoils system, ha inviato una nuova nota in cui invita a "non tenere conto" della precedente perché questa era stata inviata "erroneamente". Interpellato sulla vicenda, oggi a margine della presentazione del progetto Monopoly, il sindaco metropolitano Roberto Lagalla aveva precisato la natura "amministrativa e non politica" della lettera inviata ai vertici di Gesap e annunciato una verifica. Controllo che è arrivato e che, probabilmente, ha portato al passo indietro da parte della Città metropolitana.

Fonte: Dire