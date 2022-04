Cavaliere (quinta circoscrizione): "Rifiuti ingombranti via Nina Siciliana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con le elezioni amministrative alle porte la città è invasa di rifiuti di qualsiasi genere. Il consigliere della quinta circoscrizione Giusy Cavaliere comunica che da inizio di aprile via Nina Siciliana è invasa da rifiuti ingombranti e non solo. Ho inviato dagli uffici numerose note per chiedere la rimozione dei rifiuti in questione accompagnate da solleciti e telefonate ma senza ottenere alcun risultato. La cosa più spiacevole è che per il venerdì Santo le persone che hanno partecipato alla processione hanno assistito a questo spettacolo indecoroso.