Caterina Mendolia Pirandello (Dc Sicilia) ha accompagnato i commissari europei della lgcat in Sicilia

Un appuntamento ben riuscito, grazie alle capacità di attrazione del ficodindia siciliano, ma anche di un senatore della cucina, come lo chef Pino Cuttaia. Sono state queste le due carte vincenti mostrate durante la visita – guidata da Caterina Mendolia Pirandello, dirigente regionale del Dipartimento turismo e del Dipartimento Beni culturali ed esponente della Democrazia Cristiana Nuova – della Commissione europea Igcat - International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism - arrivata in Sicilia per verificare se ci sono le condizioni per ottenere il riconoscimento di “Regione gastronomica d’Europa 2025”.

I commissari, accompagnati anche dal Presidente Consorzio per la tutela del ficodindia Dop dell'Etna Carmelo Danzì, sono stati all’agriturismo Gigliotto di Elio Savoca a Piazza Armerina. Qui è stata fatta loro una lezione sul ficodindia e i suoi benefici alimentari. La Commissione, guidata dalla presidente Diane Dodd, ha in seguito incontrato lo chef Pino Cuttaia. Questa tappa, a cui ne seguiranno altre, ha come obiettivo ottenere per il 2025 il ruolo di “Regione gastronomica europea”, per riconoscere e celebrare la ricchezza culinaria unica della Sicilia e promuovere la sua identità culturale attraverso il cibo.

"Per me – dice Caterina Mendolia Pirandello - è stato un onore accompagnare la Commissione nel percorso. Un momento importante anche per il Dipartimento del Turismo della Democrazia Cristiana, vissuto anche con Filippo Russo dell’università Iulm di Milano. Abbiamo gettato le basi per una collaborazione. Tanti sono i progetti da mettere in piedi da qui al 2025 affinché la candidatura della Regione Siciliana sia vincente".