Convention Forza Italia, tutti in piedi per Caterina Chinnici: Rita Dalla Chiesa accoglie "l'amica e sorella di dolore"

Tutti in piedi e un lungo applauso. Così la platea della convention milanese di Forza Italia ha accolto ieri pomeriggio sul palco l'eurodeputata Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, appena uscita dal Partito Democratico ed entrata nel partito di Silvio Berlusconi.

Alla convention, Chinnici ha partecipato a un dibattito sulla legalità insieme a Rita dalla Chiesa, deputata azzurra e figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982. Il vicepremier Antonio Tajani ha voluto quindi ricordare i padri delle due forziste, "due protagonisti della lotta contro il crimine, caduti per difendere la libertà e la democrazia

E lei, Caterina Chinnici, parla "a braccio", e l'emozione è evidente. "Quando vedo le immagini di mio padre - si giustifica - faccio fatica a trattenermi". Caterina Chinnici sale sul palco della convention milanese di Forza Italia accolta da una standing ovation. Ad attenderla, la sua "sorella di dolore", Rita dalla Chiesa, e l'amico Antonio Tajani, vero artefice del suo passaggio a Bruxelles dal gruppo dei socialisti e democratici a quello dei popolari. Un passaggio che la stessa Chinnici dice essere arrivato al termine di una "discussione difficilissima". E lei, chiarisce, è entrata tra le fila dei popolari "con la mia indipendenza e la mia libertà".

Ma il legame con Tajani è forte: "Ci siamo conosciuti circa dieci anni fa al parlamento europeo. Mi ha sempre sostenuto nel mio lavoro ed è sempre stato presente alle iniziative che organizzo per ricordare mio padre". La politica resta ai margini di un dibattito che, più che affrontare il tema della legalità, si concentra sul ricordo dei due 'padri': Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, e Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982. "Io ricordo- dice Chinnici- quando arrivò a Palermo il generale Dalla Chiesa e il rapporto che si creò con mio padre, due uomini duri e autorevoli che condividevano lo stesso impegno, l'obiettivo comune di contrastare la mafia. E quando arrivò la telefonata per comunicarci l'uccisione del generale Dalla Chiesa, negli occhi di mio padre ho letto la certezza che sarebbe toccato anche a lui".

Rita Dalla Chiesa: "Felice di accoglierti, amica e sorella di dolore"

"'Sono molto felice ed emozionata di accogliere nella grande famiglia di Forza Italia Caterina Chinnici, amica e sorella di dolore. Quando mio padre venne ucciso, le prime due persone con cui entrai in contatto furono il giudice Falcone e il giudice Chinnici'. Lo ha detto dal palco della convention 'La forza dell’Italia', la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, che ha aggiunto 'In tanti anni di lavoro a Mediaset e ora in Forza Italia mi trovo bene perchè sono stata e sono libera di pensare e di agire. E questa grande libertà che mi ha dato e mi dà il presidente Berlusconi io non la dimentico. Auguro a tutti, e ai giovani in particolare, di incontrare nella loro vita persone come lui'". Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa di Forza Italia.

"Rita Dalla Chiesa ha voluto sottolineare l’impegno delle forze dell’ordine e degli insegnanti che 'nelle scuole fanno un grande lavoro con i bambini ed i ragazzi per la legalità. I giovani – ha aggiunto - meritano una vita libera da ogni tipo di mafia. Combattere la mafia, vorrei ricordarlo, va al di là di ogni colore politico, senza alcuna strumentalizzazione' ha concluso".

Tajani: "Incontro commovente tra Dalla Chiesa e Chinnici"

"Siamo molto soddisfatti - il commento a fine giornata di Tajani - abbiamo affrontato tanti temi e ci sono stati anche momenti commoventi come l'incontro tra Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici". Secondo gli organizzatori, tra dirigenti e iscritti, sono almeno 1.500 le persone che hanno partecipato alla prima giornata e altrettante, se non di più, sono previste per oggi.