Cateno De Luca sta meglio dopo il malore ma resta in ospedale: "Le sue condizioni non sono preoccupanti"

Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca sta meglio dopo il malore durante il comizio ad Itala, nel Messinese. A fornire aggiornamenti sullo stato di salute del sindaco di Taormina è una nota dell'ufficio stampa di Sud chiama Nord. "Le sue condizioni - si legge nella nota - sono migliorate e non sono preoccupanti, nonostante ciò i medici si pronunceranno sulla diagnosi domani così come in merito alla sua permanenza ospedaliera per consentire un trattamento adeguato e il completo recupero".

De Luca è ricoverato da ieri al Policlinico di Messina. "Attualmente - prosegue la nota - è stato prescritto un totale riposo, vietando l'uso dei cellulari e limitando le visite esclusivamente ai familiari. Ringraziamo la stampa, i nostri sostenitori, i candidati e le candidate per la Libertà e quanti hanno espresso messaggi di affetto per la comprensione e il sostegno dimostrati in questo momento". Domani entro le 17 è previsto un nuovo aggiornamento.